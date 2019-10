Politica e cultura: a Baronissi seminari in pub e bar L'evento è organizzato dall'associazione Uniamoci, mercoledì alle 20,30 il primo appuntamento

Un modo nuovo di promuovere cultura, fare aggregazione e far conoscere le realtà del territorio. Mercoledì 16 ottobre, a partire dalle 20.30, va in scena al The Taga Pub di Baronissi il primo colloquio del ciclo “Pint of Politics, Culture and Society”, evento organizzato dalla neonata associazione politico-culturale Uniamoci. Il professor Giuseppe Foscari, docente del Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università degli Studi di Salerno, nel corso della serata parlerà di “Sovranità degli Stati o sovranità dei popoli?”. Il seminario, tra l’altro, è incluso tra gli eventi della Settimana della Sociologia, presentata questa mattina all’Università degli Studi di Salerno e in programma in tutta Italia dal 14 al 20 ottobre.

Tra le finalità dell’associazione “Uniamoci” vi è la promozione della cultura in ambito politico e sociale. Il ciclo di colloqui informali "Pint of Politics, Culture and Society" è pensato per essere aperto al pubblico e organizzato in modo informale in attività commerciali del territorio quali pub o bar. I colloqui avranno cadenza mensile e termineranno a giugno 2020.