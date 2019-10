Terzo incontro con "Il viaggio delle idee" Ospite della serata sarà il professore Giuseppe Festa

Il terzo appuntamento della terza edizione de IL VIAGGIO DELLE IDEE, si terrà sabato prossimo 26 ottobre, alle ore 10, nell’Auditorium dell’I.I.S. “Della Corte – Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni, e vedrà come protagonista il professore Giuseppe Festa, Docente di “Economia e gestione delle imprese”, “Marketing internazionale” e “Marketing bancario e assicurativo”, Direttore del Corso di Perfezionamento Universitario e Aggiornamento Culturale in "Wine Business” presso l’Università degli Studi di Salerno.

Tema dell’incontro con i giovani studenti degli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado “De Filippis – Galdi”, “Della Corte – Vanvitelli”, “Filangieri” e Liceo Scientifico “Genoino” di Cava de’ Tirreni, sarà In vino veritas: alimentazione, salute e sviluppo del territorio.

Ad intervistare il prof. Festa sarà il giornalista Vito Bentivenga, che guiderà un pool di giornalisti in erba formato dagli studenti degli istituti metelliani partner della manifestazione: Chiara Senatore (5 AS De Filippis), Elvira Esposito (V AM Galdi), Paolo Orazio e Gennaro Di Lauro (3 ASIA e A CAT Della Corte Vanvitelli), Senatore Anna Chiara e Michele Vitale (5 A e 4 B Filangieri), Francesco Ascione e Francesca Scotto di Quacquero (3 F e 3 A Genoino).

L’incontro sarà diretto da Pasquale Petrillo, direttore responsabile di Ulisse on line, e sarà preceduto dal saluto della prof.ssa Franca Masi, dirigente scolastica dell’I.I.S. “Della Corte – Vanvitelli”.