Che spettacolo: la villa romana di Minori ricostruita in 3D "La cultura fondamentale per uscire dalla crisi economica da coronavirus: subito il restauro"

"Siamo orgogliosi dell’attenzione mostrata dal Ministero dei beni culturali per la Costiera Amalfitana, pubblicando sul suo canale youtube la ricostruzione in 3D della Villa Romana di Minori che rappresenta uno dei principali attrattori culturali per la sua grandiosa bellezza e storia". Così Andrea Ferraioli, presidente del Distretto turistico Costa d'Amalfi, a proposito dell'iniziativa del Mibact per la villa risalente al I secolo dopo Cristo.

"Oggi la Villa Romana è il sito culturale piu’ importante della Costiera. Quando però tra poche settimane lasceremo finalmente l’emergenza sanitaria saranno forti ed evidenti le difficoltà economiche. I siti culturali assumeranno un’importanza ancora maggiore e più determinante nella mitigazione dei rischi di una crisi economica. L’appello che rivolgiamo al Ministro Dario Franceschini - spiega Ferraioli - è forte: da anni chiediamo un restauro della Villa Romana che nel corso del tempo è andata deteriorandosi a causa dell’umidità e di problemi idrogeologici. Sono a rischio gli affreschi bellissimi che si trovano al suo interno. Franceschini, che ringraziamo, è venuto in visita privata ed ha potuto constatare lo stato della Villa. Ci sono ben 5 milioni euro bloccati, ora la speranza è che si investa per salvare il sito culturale simbolo del nostro territorio, in grado di rappresentare il piu’ grande attrattore culturale della Costa D’Amalfi". Anche perché il Distretto non nasconde le preoccupazioni sulla tenuta delle aziende e sul futuro dei lavoratori a causa della pandemia.

Soddisfatto anche il sindaco di Minori, Andrea Reale: "Per #iorestoacasa, il Ministero dei Beni Culturali ha pubblicato sul suo canale il video in 3D della ricostruzione virtuale della Villa Romana di Minori. Una grande opportunità per vedere da casa come fosse la Villa risalente al I secolo d.C. Siamo orgogliosi di questo. Ora dobbiamo però pensare a salvarla. La Villa ed i suoi affreschi sono a rischio - l'allarme della fascia tricolore della Costiera - a causa del dissesto idrogeologico. La cultura può rilanciare l’Italia del dopo covid -19".