Art bonus, vince il restauro delle monete di Elea Velia Progetto dell'anno assegnato alla valorizzazione dei preziosi rivenuti nel golfo di Salerno

ll Concorso ''Progetto Art Bonus dell'anno'' proclama vincitore della quarta edizione il progetto di restauro ''Le Monete di Elea Velia'' che, promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, ha ricevuto il maggior numero di voti, ben 3.245 su un totale di 31.250, raccolti sui canali social e sul sito concorsoartbonus.it.

Il concorso, che premia ogni anno progetti realizzati attraverso l'Art Bonus ed è organizzato da Ales SpA (società responsabile del programma di gestione e promozione dell'Art Bonus per conto del Mibact) e da Promo PA Fondazione - LuBeC, ha visto quest'anno in gara 166 progetti, registrando un aumento del 40% rispetto alla precedente edizione e un particolare incremento delle proposte provenienti dal Sud Italia.

Il progetto vincitore ''Le Monete di Elea Velia" ha consentito di restaurare e di valorizzare migliaia di monete, rinvenute durante gli scavi archeologici nella colonia greca di Elea Velia nel golfo di Salerno, che sarebbero andate perse a causa del precario stato di conservazione, cancellando preziose informazioni sulla storia sociale ed economica di una delle più importanti città della Magna Grecia. Il progetto è nato dalla stretta collaborazione tra la Soprintendenza di Salerno e Avellino e il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno ed è stato sostenuto dalla Fondazione Nazionale delle Comunicazioni in veste di mecenate.

La premiazione è stata annullata a causa delle misure restrittive dovute all'emergenza sanitaria in corso, ma sarà comunque possibile conoscere i progetti finalisti e la testimonianza dei partecipanti attraverso video, immagini e racconti che saranno pubblicati nelle prossime settimane sui social network di Art Bonus. L'Art Bonus è la misura fiscale promossa per favorire il mecenatismo culturale e della quale ad oggi hanno beneficiato già 1.834 enti e oltre 15.000 mecenati, per un totale di 3.700 interventi e 451 milioni di euro raccolti su tutto il territorio nazionale.