Paestum: tutti esauriti i biglietti per il concerto di Muti Il Concerto dell'Amicizia quest'anno è dedicato alla Siria

Tutti esauriti i biglietti per il concerto dell'Orchestra Cherubini diretta dal maestro Riccardo Muti a Paestum. Domani sera alle 21 nel sito archeologico salernitano andrà in scena il Concerto dell'Amicizia, quest'anno dedicato alla Siria e a Khaled al-Asaad, il direttore del sito archeologico di Palmyra trucidato dall'Isis nella razzia del 2015. Dopo l'esibizione di ieri a Ravenna, un nuovo appuntamento con il maestro reso possibile dalla collaborazione tra Mibact, Regione Campania e Camera di commercio di Salerno. Per assistere alla serata turni di ingresso ogni 15 minuti dalle 19 alle 20,45 per le norme anti-Covid.