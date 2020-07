Vietri in scena, si parte con la musica jazz Concerto dei Dirty Six nella villa comunale

E' di scena il grande jazz a Vietri sul Mare. Al via la quinta edizione di "Vietri in scena", la kermesse di spettacoli che si tiene ogni anno nel Comune costiero, voluta dal sindaco del Comune costiero, Giovanni De Simone e dall'assessore alla Cultura e al Turismo Antonello Capozzolo. La kermesse, che ha la direzione artistica del maestro Luigi Avallone, ed è condotta da Nunzia Schiavone, è realizzata in collaborazione con il Conservatorio di musica di Salerno "Giuseppe Martucci".

Il primo dei sei concerti si terrà venerdì 10 luglio alle ore 21 e vedrà esibirsi sul palco della Villa comunale di Vietri sul Mare i Dirty Six. Il sestetto è composto da Daniele Scannapieco – sax; Tommaso Scannapieco – contrabbasso; Lorenzo Tucci – batteria; Claudio Filippini – pianoforte; Gianfranco Campagnuolo – tromba e Roberto Schiano – trombone. I Dirty Six protagonisti di numerose rassegne jazzistiche in Italia e all’estero, i cui diversi componenti vantano collaborazioni con grandi nomi del settore - da Mario Biondi a Stefano Bollani, Greg Hutchinson e Ira Coleman – proponegono una musica che spazia dal jazz, al R&B, al funky con contaminazioni afro. Il concerto è organizzato nel pieno rispetto delle misure anti covid-19 prescritte.

I posti disponibili per consentire le distanze di sicurezza sono 130, esauriti i quali non sarà consentito l'accesso. Ingresso gratuito.