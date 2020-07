Tutto pronto per "Giocavietri sul Mare" Tutti gli appuntamenti dal 30 luglio al 2 agosto

Presentata stamane, presso la Sala giunta del Comune di Vietri sul Mare, la manifestazione "Giocavietri sul Mare", in occasione della 42esima edizione della grande kermesse "Giocaitalia", che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto 2020, presso diverse location. Suggestiva ed emblematica la cerimonia di consegna da parte del sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, delle chiavi della città al piccolo Giuseppe Toscano, giovane testimonial della manifestazione, come simbolo di fiducia nelle nuove generazioni. Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco di Vietri sul Mare, il vicesindaco Angela Infante, il direttore artistico Maestro Luigi Avallone, Paola Berardino Presidente del Coni provinciale di Salerno, la presentatrice Nunzia Schiavone, e il giornalista Sebastiano Sandro Ravagnani, patron della manifestazione, che ha illustrato le tappe salienti di "Giocavietri sul Mare", che prevede la partecipazione di personaggi illustri del mondo sportivo, culturale e musicale italiano.

Giovedì 30 luglio alle ore 20,00 nel corso della Serata di Gala di "Giocaitalia 2020", a Salerno, all'Arena del Mare, il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone riceverà il premio per il suo impegno nel settore turistico. La kermesse vietrese prenderà il via il primo agosto alle ore 18,00 all'Unione sportiva vietrese in Corso Umberto I a Vietri sul Mare, dove si terrà il taglio del nastro della Mostra sulle Olimpiadi di Roma 1960, con l'esposizione dei bellissimi manifesti che vennero realizzati all'epoca per l'evento sportivo.

Alle ore 20,00 ci si sposterà nella Villa comunale per un'esibizione di arti marziali a cura degli sportivi del Coni e sarà sempre lo splendido anfiteatro ad ospitare, a seguire, il concerto di Danilo Florio. Al termine del concerto, si terrà la proiezione del film "La grande olimpiade".

Domenica 2 agosto, alle ore 18,00, all'Unione sportiva vietrese in Corso Umberto I, si terrà il convegno ROMAMXMLX - Le Olimpiadi dell'Eurovisione, sotto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, in occasione del 60° Anniversario. Moderatore Renato Del Mastro, Intervengono: Paola Berardino Presidente del Coni provinciale di Salerno; Stefania Fiorillo Assessore allo Sport del Comune di Vietri sul Mare; Marco Frittella Giornalista RAI (Conduttore di Uno Mattina); Angelo R. Consoli, Direttore europeo di Jeremy Rifkin e Presidente Cetri-Tires; Silke A. Krawietz, Comitato scientifico Cetri-Tires, Esperta internazionale lnnovation and Disruptive Technologies; David R. Newman, Presidente World Biogas Association e Direttore generale Associazione Britannica dei Biomateriali (BBIA); Antonio Rancati, Coordinatore generale Cetri-Tires, Direttore editoriale "Ambiente" e Comitato scientifico di "Marevivo"; Lucio D'Ubaldo Direttore del Centro Documentazione e Studi dei Comuni Italiani ANCI-IFEL (CDSC}; Gennaro Cuccurullo per un intervento sulla alimentazione nella preparazione atletica. Nel corso dell'incontro si terrà la proiezione del docufilm in cui Nello Talento racconta la "sua" olimpiade di Roma 1960.

In serata alle ore 20,00 ci si sposterà alla Marina di Vietri sul Mare per il concerto degli Am Bros One, impreziosito dalla performance di danza, ideata da due coreografe, Serena D'Amore e Alessia Scermino. A seguire Federica Nutini, Carmine De Feo e Anna Maggi. La serata di spettacolo sarà presentata da Nunzia Schiavone. Info 0825 1490919 - 0825 986177 – 328 8583973.