"Cinema e digitale, un successo che supera le distanze" Si chiude l'ottava edizione di Giffoni Macedonia Youth film festival, Gubitosi: "Entusiasmante"

Ancora una volta il cinema diventa punto di incontro per generazioni, superando ostacoli e affrontando le sfide del nostro tempo: si è conclusa l'ottava edizione di Giffoni Macedonia Youth Film Festival, l’evento - organizzato da Giffoni Opportunity insieme all’associazione Planet M - che partendo da Skopje ha collegato junior, cultura e idee puntando anche sull’online. Cofinanziato dall’Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, dal Dicastero della Cultura macedone, con il contributo per l’Italia del Ministero dei Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e sostenuto dall’Ambasciata di Italia a Skopje, il progetto ha coinvolto una giuria di duecento ragazzi suddivisi in: juniors (dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni), affiancati dagli hub macedoni ed esteri. Sessanta i giurati che hanno rappresentato le diverse delegazioni internazionali, di cui ben 15 italiani in diretta dalle Sale Blu e Verde della Giffoni Multimedia Valley.

Divisi tra cadets e seniors, Simona Arciello, Nicola Bottiglieri, Andrea Brancaccio, Gabriella Casciello, Anna Di Muro, Giacomo Gabola, Paolo Giannattasio, Racheleantonia Russo, Mario Marcello Cesaro, Nicola Di Meo, Francesco Gabola, Giulia Mancino, Clarissa Russomando, Daniela Senatore e Giacomo Vassallo hanno votato i film in concorso, partecipato alle masterclass e dialogato con i loro coetanei in collegamento da Grecia, Bulgaria, Turchia, Serbia, Romania, Croazia, Spagna, Polonia, Russia, Ucraina, Azerbaij

an e Macedonia.

«Ero certo che anche questa edizione sarebbe stata entusiasmante e coinvolgente - ha detto

l’ideatore e direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi - la sfida, iniziata otto anni fa, è oggi

una realtà consolidata che poggia sull'energia dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. Grande è

stata l’attenzione e l’affetto che nel tempo ci sono stati dimostrati: penso all’ottimo lavoro svolto

da Darko Basheski, direttore di Giffoni Macedonia e Dea Krstevska, program director. In particolar

modo desidero ringraziare l’ambasciatore italiano a Skopje, Carlo Romeo, un uomo dalla sensibilità

e la visione straordinaria che ha sempre seguito con interesse e partecipazione le attività di Giffoni

in Macedonia del Nord - e ha continuato - Sostenere questo appuntamento era necessario e

potevamo farlo solo esportando il modello di #Giffoni50: una formula che non solo funziona ma ha

dimostrato di poter superare qualsiasi barriera e offrire ai ragazzi occasioni di dialogo e confronto,

in attesa di rivederli in sala».

Tre i film vincitori: MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani (Italia, juniors); LA

VIDA SENSE LA SARA AMAT di Laura Jou (Spagna, cadets) e NOTRE-DAME DU NIL di Atiq Rahimi

(Francia, seniors). Per la categoria cortometraggi hanno invece trionfato: LUCE & ME di Isabella

Salvetti (Italia, juniors) e THE SUIT di Maurizio Ravallese (Italia, cadets e seniors). Nell'ambito della

sezione animati, ha invece vinto NESTLING di Marat Valerievich Narimano (Russia), mentre per i

corti realizzati dagli studenti (votati da Cadets e Seniors) la scelta è caduta su THROUGH THE LENS

OF DESIRE di Roze Simonovska.