Truck event, lo spettacolo su due ruote fa il giro d'Italia Il tour partirà da Battipaglia e toccherà diverse città del Salernitano

Proiettarsi con sguardo ottimistico al futuro non dimenticando le sofferenze del presente ma volendo provare ad allievarle con un evento unico. Da un'idea della battipagliese Nancy Mastia tornerà - in pieno rispetto delle normative anti Covid – il Truck Event: un appuntamento da non perdere per grandi e piccini. Il palcoscenico viaggiante più grande d'Europa, progettato da Romeo Di Muio, partirà da Battipaglia e attraverserà la penisola per portare magia e divertimento. Nel Salernitano sono previste diverse tappe da nord a sud della provincia. In prima linea ci sarà Nancy Mastia, attrice e modella che da sempre si è mostrata sensibile alla solidarietà e alla beneficenza. Il suo esordio è in TV nella soap "Un posto al sole", al quale fanno seguito altre presenze in serie televisive prima di arrivare al teatro accanto al grande Giancarlo Giannini. Successivamente arriva la consacrazione per la tv serale, al fianco di Paolo Bonolis come ospite nel salottino di "Avanti un altro". Ospitate e collaborazioni la vedono, inoltre, accanto ai più grandi dello spettacolo e dalla musica: Pupo, Chiambretti, Dodi Battaglia, Stefano Jurgen. Ma l'artista battipagliese, ora impegnata per la Pfox produzioni, è soprattutto direttore artistico del Truck event, l'enorme palcoscenico viaggiante che si apre con un semplice telecomando.