Al museo FRaC di Baronissi la mostra di ceramiche raku Lo opere realizzate dall'artista Giuseppe Di Muro ispirate ai doni dei re magi

Il Museo-FRaC Baronissi continua la sua attività on line proponendo, per la notte dell'Epifania, una singolare mostra di ceramiche raku, realizzate dall’artista Giuseppe Di Muro. La mostra, in rete dalla mezzanotte, tra il 5 e il 6 gennaio (sulle piattaforme digitali del Museo), propone quindici vasi in raku, ispirate ai doni, oro, incenso e mirra che i tre saggi astrologi, venuti dall’Oriente, portarono al figlio di Dio. "Un dono come auspicio per un anno che ci vedrà impegnati a costruire un nuovo avvenire. È la notte magica che, nei nostri ricordi d'infanzia, da sempre ha segnato l'avvio di un nuovo anno", come fanno sapere dalla strutture museale della Valle dell'Irno.

"Giuseppe Di Muro ha creato nuove forme in dono all'anno che verrà e che sarà. E' il suo auspicio di completo rinnovamento, di apertura al dialogo, ad un uomo nuovo non più prigioniero dell’economia, diventata unico orizzonte della nostra vita. Ha affidato alla tecnica del raku la manipolazione della materia, dell’argilla biancache, affidata all’incandescenza del fuoco, cede riflessi metallici mostrando la magia del ‘formare’ che le mani hanno".