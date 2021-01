Musei in rete, il FRaC di Baronissi: allargare la platea I complimenti per l'iniziativa del Comune di Salerno e l'obiettivo di coinvolgere la provincia

"Il Museo-FRaC Baronissi si complimenta per l’iniziativa del Comune di Salerno di dar vita ad una rete dei musei attivi nell’area salernitana. Una iniziativa che apre nuove possibili convergenze e, al tempo stesso, amplifica l’informazione e la promozione di quanto accede nella nostra realtà". Così, in una nota, l'ente della Valle dell'Irno.

"Auspichiamo, anzi, che la rete si allarghi a tutte le istituzioni museali provinciali, realizzando un network ampio e dinamico, per stimolare il dibattito sull’arte e sulla cultura, partendo dalle best practices e dalle singole peculiarità di ogni realtà - sottolinea il professore Massimo Bignardi, direttore del Museo Frac -. Implementare, così, un sistema di cooperazione e sinergia che possa valorizzare le singole vocazioni, con ricadute positive per lo sviluppo di tutto il territorio, in termini anche turistici oltre che culturali. Ci auguriamo che la nostra proposta possa essere accolta con favore".