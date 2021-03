Libro sospeso: iniziativa del centro antiviolenza Aretusa L'intento sensibilizzare su una cultura di genere

E' partita l’8 marzo l’iniziativa “un libro sospeso” realizzata dal Centro Antiviolenza Aretusa, del Consorzio Sociale di Zona S10 e gestito da Differenza Donna ong, in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore di Sala Consilina, con l’intento di sensibilizzare tutta la popolazione e diffondere una cultura di genere, ricordando le lotte che negli anni le donne hanno dovuto affrontare per far valere i propri diritti, come il diritto all’istruzione e alla cultura.

A partire dall’8 marzo fino al 21 è stato possibile acquistare presso la libreria Mondadori Bookstore vari libri sulla tematica dei diritti delle donne, del femminismo e della violenza di genere, e lasciarli “sospesi” affinchè al termine dell’iniziativa qualsiasi donna interessata a conoscere e ad approfondire la tematica potesse recarsi in libreria e ricevere un testo tra quelli donati in maniera gratuita, creando così un circolo e uno scambio di conoscenza e di cultura sulla storia e sui diritti delle donne.

L’iniziativa, terminata il 21 marzo, ha visto la partecipazione del territorio che ha accolto e partecipato in maniera numerosa all’iniziativa, e numerosi sono stati i testi acquistati e lasciati “sospesi”.

Sarà quindi possibile recarsi presso la libreria Mondadori Bookstore di Sala Consilina dal 25 al 31 marzo per prenderne una copia gratuitamente tra quelle donate. I libri non distribuiti saranno consegnati al Centro Antiviolenza Aretusa e messi a disposizione per le donne accolte al Centro.

Il Centro Antiviolenza Aretusa, con sede ad Atena Lucana (SA) è presente dal 2016 nel territorio del Vallo e fornisce servizi gratuiti a tutte le donne dei 19 comuni del Vallo, nel pieno rispetto della Privacy e dell’anonimato.

Da sempre promotrice di eventi e iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per la lotta alla violenza sulle donne in diversi contesti istituzionali e pubblici.

Il Centro Antiviolenza Aretusa del Consorzio Sociale di Zona S10, è gestito dall’associazione Differenza Donna che da oltre 30 anni a livello nazionale ed internazionale si occupa di fornire sostegno e protezione alle donne vittime di violenza di genere e ai loro figli e combatte per i diritti di tutte le donne.