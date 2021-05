A Pellezzano va in scena "Sulle orme dei nostri nonni" Iniziativa promossa dall'associazione Maria Pia Notari per ricordare i caduti in guerra

L'associazione “Maria Pia Notari” ha organizzato l'evento “Sulle orme dei nostri nonni”. L'inizativa promossa dal sodalizio presieduto da Nicola Giordano con il patrocinio del Comune di Pellezzano e la collaborazione della parrocchia guidata da don Luigi Pierri, si svolgerà il 3 e il 4 maggio. Sarà l'occasione per commemorare e ricordare tutti i soldati, nativi di Capriglia, caduti nell’adempimento del loro dovere in tutti i conflitti. Tutto nasce nel periodo del dopo guerra, negli anni Cinquanta, quando i numerosi reduci di Capriglia decisero per ex voto, nella giornata della commemorazione della Santa Croce (3 maggio), di sostituire la vecchia croce in legno che sormontava la cima che sovrasta e domina la ridente frazione con una in ferro e di dimensioni nettamente maggiori.

Si racconta che ci vollero due giorni per trasportare a spalla il materiale in cima con l’ausilio di muli e asini. Ogni anno si rinnova questo evento, grazie all’associazione Maria Pia Notari. Il 3 maggio sarà celebrata la Santa Messa nel convento delle suore che prepareranno e consegneranno le “colazioni a sacco” per tutti coloro che intenderanno raggiungere la croce.

In serata i pellegrini provvederanno ad illuminala creando un effetto ottico suggestivo che si noterà in tutta la

valle. L’evento continuerà il giorno seguente, con la celebrazione della Santa Messa, alle 18:30, alla presenza

del sindaco Francesco Morra. Al termine della celebrazione il primo cittadino deporrà una corona d’alloro ai piedi delle lapidi scolpite sul muro d’ingresso della Chiesa che ricordano i nomi di tutti i soldati di Capriglia caduti per servire la Patria. In sottofondo ci saranno le note del Silenzio eseguito dal maestro Rino Barbarulo.