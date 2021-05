Dalle macerie del Covid nasce un nuovo spazio culturale A Pellezzano il cinema teatro auditorium Charlot

Si terrà il prossimo venerdì 29 maggio, alle 10.30, presso Sala Consiliare del Comune di Pellezzano, la cerimonia di inaugurazione di un nuovo spazio culturale: il cinema teatro auditorium Charlot, un nuovo luogo dell’intrattenimento del territorio campano. Questo è il potere della cultura: in un periodo come quello attuale in cui la pandemia ha messo tutti in ginocchio, l’arte germoglia.

Messo in piedi durante il Covid-19, il teatro agirà come punto di riferimento dello spettacolo sia d’estate sia d’inverno: 350 i posti della platea al chiuso, 1500 quelli dell’Arena all’aperto. Cinema, grandi eventi, performance di ogni forma d’arte, il palcoscenico sarà anche spazio formativo.

Maggiori dettagli nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 29 maggio alle 10.30 al comune di Pellezzano. Al taglio del nastro interverranno il sindaco di Pellezzano Francesco Morra e i soci Gianluca e Valentina Tortora, Piermarco e Rolando Fiore.