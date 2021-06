Salerno, l'arte di Raffaele Transillo spopola in Australia Il brand "Arte Arechi" protagonista di eventi, pubblicazioni e mostre. Il plauso del sindaco

"Esprimo i più vivi complimenti al concittadino Raffaele Transillo che in Australia porta in alto il nome di Salerno in campo artistico e culturale. Con il suo sodalizio Arte Arechi (nome scelto in ragione del grande amore per la sua città d’origine) Transillo organizza eventi, pubblicazioni, mostre". Così, in una nota, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli rende omaggio all'artista protagonista in Oceania.

L’ultimo appuntamento in ordine di tempo è stata la mostra d’arte contemporanea "Una serata italiana" presso il Whitespace Studio Gallery di Fremantle. L’evento ha visto la partecipazione del Console d’Italia Nicola Costantini (al centro della foto) e della Italian Chamber of Commerce.

"Confido che l’attività di Raffaele Transillo prosegua con sempre maggiore successo in Australia e che si possa trovare qualche propizia occasione di collaborazione per scambi artistici e culturali tra due comunità agli antipodi ma accomunate dalla passione per la bellezza e l’arte", la chiosa del primo cittadino di Salerno.