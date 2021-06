Harmann Ensemble, con "Trotula" l'omaggio in musica a Salerno Il disco ispirato alla figura cardine della Scuola Medica e il testo a lei dedicato di Antonio Pett

Il 7 giugno 2021 verrà pubblicato “Trotula”, album di debutto dell’Hartmann ensemble. L’album è ispirato a Trotula De Ruggiero, figura cardine della Scuola Medica Salernitana, e dal testo a lei dedicato dal maestro Antonio Petti. Il testo della title track è un brano tratto dal suo libro appunto “trotula”.

Il disco è una co-produzione di Rupa Rupa records, Teatrisospesi e Hartmann ensemble. L’album, finanziato in parte con una campagna di crowdfunding, con contributi da tutta Italia e da diversi paesi Europei, sarà pubblicato sul canale Bandcamp della Rupa Rupa records di Gabriele Loria, dal quale si potrà pre-ordinare l’edizione limitata in vinile 180gr, stampata in 200 copie numerate con sleeve interna e copertina xilografata a mano.

"La musica degli Hartmann è un crocevia, un’unione di esperienze, modi ed elementi provenienti da generi e culture diverse. Spesso intrecciano il proprio percorso con il teatro e la danza contemporanea. Le arti visive sono a pieno titolo parte della loro ricerca artistica, come la copertina del vinile dimostra: il lavoro dell’ensemble si arricchisce dell’eclettismo artistico di ognuno dei componenti rendendolo sicuramente uno dei progetti più interessanti in circolazione", la presentazione del gruppo.

L’Hartmann ensemble è formato da: Daniele Apicella (percussioni), Orsola Leone (voce), Gabriele Pagliano (contrabbasso), Alberto Ferraro (voce), Renata Frana (dilruba) e Carlo Roselli (plettri).