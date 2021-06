Si chiude la terza edizione del Concorso Internazionale Musicale di Baronissi Centinaia i partecipanti da tutto il mondo e in particolare da Cina, Corea, Norvegia, Svizzera



BARONISSI: SI CHIUDE LA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE MUSICALE. SUL PODIO ANCHE UN GIOVANE MUSICISTA DI BARONISSI

Si chiude la terza edizione del Concorso Internazionale Musicale di Baronissi, promosso dall’Associazione Flautisti Italiani e dal Comune di Baronissi, con la Direzione Artistica di Anna Malesci. L’evento è nato per sostenere i giovani musicisti di talento e in questa edizione si è svolto on line a causa dell’emergenza covid. In seno al concorso è stata realizzata anche una competizione riservata agli studenti delle scuole medie ad indirizzo musicale e dei Licei Musicali. Il coinvolgimento dei musicisti in erba è di fondamentale importanza affinché possano confrontarsi con i coetanei arricchendo il loro bagaglio culturale.

“Il Concorso si candida a diventare un vero e proprio trampolino di lancio per tutti i giovani talenti – afferma il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante – un evento straordinario per la città che coinvolge un altissimo numero di musicisti da tutta Italia e dall'estero all'insegna della musica, della cultura, dell'arte e della promozione del territorio che rappresenta, con orgoglio per la nostra città, un importante segnale di speranza e ripartenza”.

“Il Concorso Internazionale Musicale di Baronissi ormai è una realtà riconosciuta a livello europeo – fa eco il vicesindaco e assessore alla cultura Anna Petta - una manifestazione che è in grado di mettere a confronto sia piccoli talenti, divisi per categorie di età, sia musicisti ormai affermati, che concorrono al prestigioso riconoscimento dei premi e delle borse di studio, unico mezzo per la promozione della carriera musicale e del talento”.

Centinaia i partecipanti da tutto il mondo e in particolare da Cina, Corea, Norvegia, Svizzera. Tra i musicisti premiati, anche un giovanissimo talento di Baronissi, Giovanni Regine, primo classificato categoria licei – sezione flauto.

“L’Associazione Flautisti Italiani, che ha sede a Baronissi, ha portato in vetta all’Europa il nome della nostra città, terra di arte e di cultura - afferma il direttore artistico Anna Malesci - un evento che registra ad ogni edizione una sempre crescente partecipazione di giovani talenti della musica, provenienti da tutto il mondo. Ringrazio quanti, a partire dall’Amministrazione comunale, credono che la formazione musicale sia fondamentale per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi, e li supportano perché possano seguire i propri talenti e realizzare i propri sogni”.