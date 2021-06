Successo per il Salerno Festival Letteratura: migliaia di lettori in città Il sindaco Napoli: “L'estate degli eventi a Salerno è appena cominciata”

Si respira aria di normalità. Successo strepitoso per il Salerno Festival Letteratura. Migliaia di lettori e spettatori hanno partecipato ad incontri, spettacoli ed eventi, con importanti ricadute economiche per le aumentate presenze in città. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si complimenta con gli organizzatori dell'evento: "Con orgoglio abbiamo visto salire alla ribalta, accanto ai principali protagonisti della scena letteraria internazionale, una nuova generazione di scrittori salernitani di talento.

Complimenti agli organizzatori, agli autori presenti, al pubblico. Grazie alla Regione Campania che, con il suo sostegno, ci permette di proporre una grande programmazione artistica e culturale estiva."

Tutto pronto, adesso, per la rassegna lirica sotto le stelle, il Sea Sun ed il Premio Charlot, l'Arena Mercatello, il Festival Colline Mediterranee e tanti altri appuntamenti molto attraenti. "L'estate degli eventi a Salerno è appena cominciata." Assicura la fascia tricolore.