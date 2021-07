Salerno, ecco i primi vincitori del festival noir "Le notti di Barliario" Per la prima volta in città lo scrittore Antonio Manzini. E Pulixi vince con "L'isola delle anime"

Finale col botto per gli eventi di luglio del concorso letterario nazionale "SalerNoir Festival - le notti di Barliario" con due appuntamenti importanti: venerdì con l’evento che ha visto Antonio Manzini, per la prima volta a Salerno, vincitore del “Premio Attilio Veraldi” e sabato con la proclamazione del vincitore del concorso Piergiorgio Pulixi con “L’isola delle anime” (Rizzoli), che è riuscito ad imporsi sui libri degli altri due finalisti, “La danza dei veleni” di Patrizia Rinaldi (Edizioni e/o) e “Alla fine del viaggio” di Antonio Fusco (Giunti editore), nel verdetto finale della giuria tecnica, composta dal magistrato Maria Rita Tartaglia, dagli avvocati Massimo Ancarola e Arnaldo Franco, dal regista teatrale Andrea Carraro e dall’ispettore di polizia Mattia Raimondo.

A premiare il vincitore Piergiorgio Pulixi è intervenuto Domenico Credendino, presidente della Fondazione Carisal, che ha sostenuto il Festival SalerNoir e che ha messo in palio i premi assegnati agli scrittori e agli studenti della VII° edizione. "Anche quest’anno, il festival ha registrato numerose presenze e ha riscosso grande successo. Siamo felici, in particolare, del forte coinvolgimento dei giovani studenti e speriamo che in futuro il Festival potrà continuare a crescere. La Fondazione Carisal continuerà a porre al centro del proprio operato la cultura", ha affermato il presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino.

Durante la serata, i romanzi in concorso sono stati presentati da Francesco Roseto, direttore del Festival delle Letterature di Policoro, lo scrittore salernitano Antonio Lanzetta e la scrittrice napoletana Enza Alfano. Il festival si concluderà mercoledì 4 agosto, alle 19.30, sempre nel Quadriportico del Duomo, serata in cui il protagonista sarà Maurizio de Giovanni e il suo ultimo libro, “Una sirena a Settembre” (Einaudi editore).

SalerNoir Festival le notti di Barliario VII° edizione è organizzato dall’associazione Porto delle Nebbie di Salerno con la collaborazione e il contributo della Fondazione Carisal, il patrocinio e il contributo del Comune di Salerno.