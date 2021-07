Contagi in aumento, il Giffoni Film Festival sospende gli eventi serali L'annuncio del direttore Gubitosi: "Meglio prevenire ed essere prudenti"

Una scelta forte, che cambia radicalmente la fruizione degli eventi. Il Festival del cinema di Giffoni sospende le serate in programma a Piazza Lumière. A dare l'annuncio via social è stato il direttore e fondatore della kermesse, Claudio Gubitosi.

Il provvedimento è stato concordato con il sindaco del Comune, Antonio Giuliano. «Come un buon padre di famiglia, non potevamo ignorare quanto sta accadendo in Campania e in Italia - le parole di Gubitosi, in riferimento alla risalita dei contagi Covid - e dunque abbiamo preferito prevenire».

Una scelta prudenziale, dunque, comunicata poche ore prima della serata in programma questo giovedì, accolta con prevedibile disappunto dal pubblico. Una reazione immediata rispetto ad avvisaglie poco incoraggianti con l'intento di prevenire caos e assembramenti.

Restano però gli incontri con i ragazzi ed i giurati, ha fatto sapere Gubitosi, anche se inevitabilmente la cancellazione degli eventi live sarà un duro colpo al Giffoni film festival.