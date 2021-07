Buccino: notte al Museo Archeologico Nazionale Prevista un'apertura straordinaria serale

Giovedi 29 luglio 2021 è prevista un'apertura straordinaria serale, dalle 20 alle 23, del Museo Archeoologico Nazionale di Buccino. La Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino comunica che le visite saranno accompagnate e contingentate in gruppi di 10 persone nel pieno rispetto delle normative di sicurezza COVID 19, attualmente in vigore.

L'apertura straordinaria di domani, del sito museale diretto da Adele Lagi, segue la conclusione della prima giornata d workshop fotografico con Mario Laporta, organizzato da SCABEC nell'ambito delle attività di valorizzazione del museo e parco archeologico di Buccino, è lo spettacolo " Vi racconto di me , ditemi di voi" dialogo concerto di Katia Ricciarelli.

UFFICIO STAMPA Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino / Responsabile Dott. Michele Faiella, Funzionario per la Promozione e Comunicazione / info 089 318120 – 089 318192 email: sabap-sa.stampa@beniculturali.it http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/?q=ufficiostampa I luoghi e gli eventi su www.beniculturali.it - Numero verde 800 99 11 99 - MiBACT su Youtube, Facebook e Twitter.