Positano, si alza il sipario sul Teatro Festival "Annibale Ruccello" L'evento, giunto quest'anno alla 18esima edizione, dedicato a Milva

Questa sera nell'anfiteatro Piazza dei Racconti, l’attesa serata inaugurale della XVIII Edizione del Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, ideato e diretto da Gerardo D’Andrea, (recentemente scomparso), sarà dedicata ad un’artista dalla grande personalità e di eccezionale caratura internazionale, la cantante Milva con lo spettacolo “La Rossa” che vede protagoniste Antonella Morea, che con la sua straordinaria voce canterà i brani musicali del variegato repertorio di Milva, e Martina Carpi che, attraverso l’interpretazione del testo scritto da Gianmarco Cesario, ne ripercorrerà le principali tappe personali ed artistiche. Lo spettacolo sarà accompagnato, in quest’occasione, dall’ensemble musicale composta da Vittorio Cataldi (piano, fisarmonica e violino), da Luigi Fiscale (contrabbasso), da Franco Ponzo (chitarra) e Gianluca Mirra (batteria).

Il Festival sarà anticipato dall’esibizione musicale del duo “acCosta acCosta” con Michele Colonna e Nino Apreda che insieme ad un gruppo di giovani in abiti folcloristici, partendo da Via Pasitea, alle 19,30, coinvolgerà cittadini e turisti dando il benvenuto al pubblico del Positano Teatro Festival.

"È importante per noi portare a compimento questa edizione della manifestazione programmata col caro Gerardo D'Andrea che l'aveva fortemente voluta, e all'indomani del lockdown l'aveva organizzata fin nei minimi dettagli. È il modo più giusto per ricordarlo: per lui Positano ed il Festival erano tutto, e a noi la sua assenza pesa come un macigno, perciò far continuare a vivere il suo festival e come riportare lui ancora tra noi", le parole del sindaco di Positano, Giuseppe Guida.