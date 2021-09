Salerno, tornano gli eventi estivi dell'associazione "Bruno Zevi" Della Rocca: è un periodo difficile, ma vogliamo dare una mano al quartiere

Lo sport come occasione di aggregazione per grandi e piccini: sabato 4 e domenica 5 settembre a via Eliodoro Lombardi, si terrà “Sport in Amicizia”, una due giorni che intende donare qualche momento di ricercata normalità e che ha scelto come “quartier generale” uno dei più caratteristici di Salerno, lo Zevi.

Organizzato dall’associazione Bruno Zevi e con la partecipazione del rione, l’evento intende permettere alla zona di essere per due giorni il fulcro dello sport e dello stare insieme: "Il rione Zevi è molto attivo per quanto riguarda le manifestazioni che coinvolgono la cittadinanza. Siamo felici di avere una buona occasione per promuovere il nostro quartiere e farlo con la giusta consapevolezza. Abbiamo deciso di fare quest’avventura con il giusto entusiasmo, pur essendo in un periodo difficile per tutti noi", spiega il presidente dell’Associazione, Luigi Della Rocca.

Tante le discipline che avranno la loro vetrina nel weekend e che si esibiranno: dalla bici al calcio, dalla pallamano al Karate, al Judo. Un evento rivolto ai giovani, a coloro che amano lo sport e alle realtà legate allo sport in città con: Cicli Ugolino Salerno, ASD Millennium Salerno, ASD Pro Salerno, ASD Torrione Zevi, ASD Handball Star Team Salerno, le scuole di karate di Antonio Cosenza e Raffaele Senatore, l’ASD Judo Salerno con Michele e Angelo Lionti che offriranno la loro competenza per avvicinare i giovani e i giovanissimi a queste discipline.

Chi vorrà, potrà partecipare alle attività ed assistere alle premiazioni delle scuole partecipanti. L’ingresso all’evento sarà totalmente gratuito. Saranno presenti il deputato Piero De Luca, l’assessore al commercio Dario Loffredo e il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.