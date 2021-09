Camerota: tutto pronto per la quinta edizione di "Ottobre culturale" Il programma si concluderà con l'evento internazionale Speleo kamaraton

E’ pronto il programma della quinta edizione del tradizionale Ottobre Culturale a Camerota, il progetto di promozione e sviluppo promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo.

Una campagna ideata per rilanciare, incentivare e valorizzare la rete di risorse e di chi quotidianamente si impegna, con passione e fantasia, per la promozione della cultura nel nostro territorio.

Anche quest’anno, verranno promossi una serie di appuntamenti volti al coinvolgimento di adulti e bambini, partendo dal contatto uomo - patrimonio culturale - natura.

L’università di Siena riprenderà le attività di scavo ai siti archeologici presenti nel Comune di Camerota e, in occasione dei lavori, sarà possibile visitare i siti sotto l’attenta guida dei conoscitori.

Dopo la fase più difficile dell’emergenza sanitaria, l'attenzione sarà rivolta ai ragazzi che frequentano le scuole. Gli alunni avranno la possibilità di entrare in contatto con il territorio, tra luoghi e storie dove potranno approfondire aspetti culturali e scientifici.

In occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte del sommo poeta italiano, sono stati programmati due appuntamenti di approfondimento sulla vita e le opere di Dante Alighieri con la collaborazione di esperti e studiosi di livello internazionale.

Nel programma di promozione culturale, il Comune di Camerota proporrà corsi di lingua italiana per gli stranieri residenti nel comune e di lingua inglese destinato agli adulti finalizzato ad accrescere la competenza per l’ospitalità turistica.

Come di consueto verrà proposto il concorso fotografico che mira a valorizzare i paesaggi del territorio che in occasione dell’autunno assumono colorazioni uniche e che grazie agli scatti fotografici diventano un patrimonio visuale di promozione.

Nel programma non mancherà l’attenzione che la cultura rivolge alla salute e alla qualità della vita delle donne.

In questo mese di ottobre verranno proposte, come di consueto, visite mediche gratuite di prevenzione.

Il programma si concluderà con l'evento internazionale di Speleologia Speleo kamaraton che porterà a Camerota centinaia di ospiti da ogni parte d’Italia e dai paesi del Mediterraneo. L’evento che quest’anno viene svolto nel Comune di Camerota sarà una occasione di mettere a contatto gli appassionati di trekking, di cultori dei luoghi, tecnici ed accompagnatori con le bellezze di Camerota e del Cilento.

In anteprima a Speleokamaraton, una tavola rotonda per parlare di buone pratiche nelle Aree Marine Protette. Associazioni ambientaliste, gestori e tecnici si confronteranno per uno scambio di esperienze finalizzato a migliorare le governance di queste istituzioni.

Le date di tutti gli appuntamenti verranno pubblicate sui siti internet istituzionali e le pagine social. Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole anti-covid.