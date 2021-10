Salerno, la Compagnia dell'Arte compie 10 anni Al via la rassegna "C'era una volta"

Buon Compleanno Compagnia dell’Arte. Compie dieci anni la compagnia salernitana diretta da Antonello Ronga e la rassegna “C’era una volta…” da loro ideata e dedicata alle famiglie, che si svolge al Teatro delle Arti di Salerno. Dieci anni di sogni, condivisi insieme a tanti bambini e ai loro genitori. Dieci anni che il gruppo festeggia con una ricca stagione teatrale che avrà inizio domani, domenica 17 ottobre, (in scena alle ore 11, alle ore 17 e alle ore 19.15) con lo spettacolo “Ariel, principessa del mare”. Secondo appuntamento in cartellone domenica 14 novembre (in scena alle ore 11, alle ore 17 e alle ore 19.15) con “Peter, il musical della fantasia”. Si prosegue poi domenica 9 gennaio (in scena alle ore 11, alle ore 17 e alle ore 19.15) con “Mary, super tata”, ed ancora domenica 27 febbraio (in scena alle ore 11, alle ore 17 e alle ore 19.15) con “Raperonzolo, butta giù il codinsolo”. Ultimo appuntamento in programma domenica 27 marzo (in scena alle ore 11, alle ore 17 e alle ore 19.15), con Artù, il grande musical. Tutti gli spettacoli portano la firma alla regia di Antonello Ronga e vedranno la partecipazione del corpo di ballo del Professional Ballett di Pina Testa con le coreografie di Fortuna Capasso. Scene di Francesco Sommaripa, costumi di Paolo Vitale, luci ed audio GFM.