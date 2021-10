Salerno, la città piange la scomparsa del maestro Tonino Florio Il mondo della musica perde un grande interprete

Uno degli ultimi post condivisi dal suo profilo social è stato il servizio di OttoChannel 696 sul ritorno della musica classica a Salerno, con la presentazione degli eventi in programma in città nelle settimane a venire.

E' venuto a mancare il maestro Tonino Florio, grande protagonista dell'arte musicale. Il mondo della cultura di Salerno perde un punto di riferimento per tanti, oltre un interprete impareggiabile e grande appassionato.

Non solo un grande artista, ma anche un salernitano doc: tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Florio, che lascia un grande vuoto.