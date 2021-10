Gibboni trionfa al premio Paganini: i complimenti di De Luca "Erano 24 anni che un italiano non conquistava il riconoscimento che premia i talenti emergenti"

Giuseppe Gibboni, 20 anni, è il vincitore del "Premio Paganini", giunto quest'anno alla 56esima edizione. Dopo aver trionfato al concorso internazionale di violino in memoria dell'artista ligure, arrivano i complimenti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Il ventenne violinista Giuseppe Gibboni, originario di Campagna ed allievo del Conservatorio Martucci di Salerno, ha vinto il Premio Paganini. Erano ventiquattro anni che un italiano non conquistava il riconoscimento che premia i talenti emergenti, come successe a Salvatore Accardo in passato. L'artista campano è da tutti indicato come destinato ad una carriera straordinaria in ragione delle sue doti naturali ma anche del rigore nello studio del violino".

Anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli si è complimentato con il giovane musicista: "Esprimo i miei complimenti più calorosi a Giuseppe Gibboni, violinista appena ventenne, che ha vinto il prestigioso Premio Internazionale Paganini.

La rassegna internazionale premia gli artisti emergenti ed è il preludio di una carriera ricca di successi.

Gibboni, originario di Campagna, ha studiato nel Conservatorio di Salerno. Siamo orgogliosi di lui e lo attendiamo al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno per applaudirne una strepitosa esibizione"