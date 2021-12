Salerno avrà un museo dedicato alla radio intitolato a Gerardo Saggese Domani l'inaugurazione della sede dell'associazione Radioamatori Italiani

La sezione di Salerno dell’associazione Radioamatori Italiani cambia casa. L’inaugurazione della nuova sede è in programma domani (domenica 5 dicembre) alle 10 in via dei Carrari, 27. Contestualmente alla presentazione della nuova location che accoglierà i volontari salernitani, verrà aperto al pubblico anche il Museo della Radio intitolato al socio Gerardo Saggese. Un angolo che permetterà di ricordare i 71 anni di attività dell’associazione nata nel 1960 e ora sotto la guida del presidente Giuseppe Pacifico.

Una domenica di festa, nel rispetto delle normative anti-Covid, per celebrare le attività dei volontari dell’Ari Salerno Aps. Una figura fondamentale specie in caso di black-out o calamità naturali, permettendo alla Protezione Civile di garantire le comunicazioni d’emergenza nei luoghi in cui i collegamenti classici attraverso telefoni cellulari, telefoni con filo, e quindi anche i collegamenti internet, vengono resi inutilizzabili. In Italia sono 15.000 gli appassionati iscritti all'associazione, divisi in 300 sezioni, 18 delle quali si trovano in Campania.