Addio a Lina Wertmuller, il commosso omaggio della città di Salerno Il sindaco Napoli: "A lei dedicheremo la Traviata in programma al teatro Verdi"

"La civica amministrazione e la città di Salerno esprimono profondo cordoglio per la morte di Lina Wertmuller, donna ed artista straordinaria, protagonista del nostro tempo. Attraverso i suoi film, le sue regie teatrali ed operistiche e tutta la sua produzione culturale è riuscita sempre ad esser originale nei contenuti e nel linguaggio". Il sindaco Vincenzo Napoli ha voluto rendere omaggio alla regista, scomparsa oggi all'età di 93 anni.

"La Wertmuller ha raccontato l'evoluzione sociale e dei rapporti interpersonali, ha descritto la condizione della donna, messo alla berlina il potere ed i potenti, ha aperto squarci di luce su periodo storici bui. Amava molto il Sud. A Salerno la ricordiamo, tra le altre tante occasioni d'incontro, per una mirabile regia operistica del Macbeth messa in scena al teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno che ebbe modo di apprezzare per organizzazione e professionalità - spiega il primo cittadino -. Renderemo omaggio alla sua memoria e ne conserveremo con gratitudine il ricordo. Sarà dedicata a Lina Wertmuller la Traviata in programma dal prossimo mercoledì 15 dicembre al teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno", l'annuncio di Vincenzo Napoli.