Teatro Charlot a Pellezzano: slittano a marzo le date di gennaio “Natale in casa Cupiello” sarà rimpiazzato dallo show del trio comico Villa PerBene

Visto l'andamento della curva epidemiologica in forte crescita, seppur rispettando tutte le normative per contrastare il contagio da Covid-19, il Teatro Charlot, struttura gestita da Cultura & Spettacolo e diretta da Gianluca Tortora e Piermarco Fiore, rispettivamente direttore artistico e organizzativo del polo culturale, comunica uno slittamento di alcune date nella programmazione della stagione teatrale.

In particolare saranno rinviati gli spettacoli dei seguenti artisti: “Tutti giù per terra” con Ciro Esposito Rosario Minervini e Salvatore Catanese, originariamente in programma il 28 gennaio, andrà in scena venerdì 11 marzo. Lo show di Paolo Caiazzo, protagonista di “Terroni si nasce”, è stato posticipato (dal 21 gennaio) a venerdì 18 marzo.

Agli abbonati si comunica inoltre, che lo spettacolo “Natale in casa Cupiello” sarà rimpiazzato dallo show del trio comico Villa PerBene, e si terrà venerdì 8 aprile. Nella speranza di operare nella massima sicurezza di tutti i nostri clienti, garantiremo la validità degli abbonamenti e dei biglietti acquistati.

Per ogni info contattare il botteghino allo 0892593359, aperto tutti giorni dalle 17:00 alle 21:30.