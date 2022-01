Tiziana D'Angelo è il nuovo direttore del Parco di Paestum e Velia Dottorato ad Harvard, insegna all'università di Nottingham: la scelta del ministro Franceschini

Dopo aver salutato Gabriel Zuchtriegel, che ha assunto la guida di Pompei, il parco archeologico di Paestum e Velia ha un nuovo direttore. Si tratta di Tiziana D’Angelo, esperta di arte e archeologia della Magna Grecia. Docente all’università di Nottingham, ha conseguito il dottorato ad Harvard.

E’ tra i 6 nuovi direttori nominati questa mattina dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, dopo una selezione internazionale con 156 candidati.

"I musei italiani sono cambiati profondamente in questi anni e sono oggi un’eccellenza riconosciuta nel mondo, perché a guidarli sono andate le persone giuste attraverso rigorose selezioni internazionali - il commento dell'esponente del Governo Draghi -. L’incrocio tra autonomia e qualità dei direttori ha permesso di compiere importanti passi avanti nella modernizzazione del sistema museale e nel rafforzamento della tutela e della produzione scientifica. Ringrazio la commissione per l’accurato lavoro svolto in questi mesi che ha portato alla nomina da parte del direttore generale musei, Massimo Osanna, di sei nuovi direttori, cinque italiani e uno francese", ha concluso Franceschini.

Il parco archeologico di Paestum e Velia è, dal 1998, patrimonio Unesco. "Con grande piacere apprendo della nomina dell’archeologa Tiziana D’Angelo alla guida del Parco archeologico di Paestum e Velia. In attesa di incontrarla di persona, ho appena avuto modo di congratularmi telefonicamente con lei per la prestigiosa e meritata designazione - il commento del sindaco Franco Alfieri -. Siamo certi che, come avvenuto in questi anni, l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum continuerà a portare avanti con il Parco una preziosa e proficua collaborazione. A lei l’augurio di buon lavoro da parte mia e dell’intera comunità".