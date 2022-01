Parco Archeologico di Paestum, prima visita della direttrice Tiziana D'Angelo Con lei il direttore generale Musei Osanna e del parco archeologico di Pompei Zuchtriegel

Prima visita a Paestum per la neo direttrice del Parco Archeologico, l'archeologa Tiziana D'Angelo. Ad accompagnarla il direttore generale Musei, Massimo Osanna, e il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, suo predecessore a Paestum. Tiziana D'Angelo è tra i più giovani direttori autonomi.

"Tutti pronti ed emozionati per questo nuovo viaggio" commentano sulle pagine social ufficiali del Parco Archeologico per salutare l'arrivo della nuova direttrice, archeologa italiana di fama internazionale, esperta di arte e archeologia della Magna Grecia, insegnante presso l’Università di Nottingham (GB), con un dottorato di ricerca in archeologia classica all’Università di Harvard nel 2013.

La neo direttrice ha fatto una passeggiata tra i maestosi templi, per poi intrattenersi con l'ex direttore Zuchtriegel e con il direttore generale Musei, Osanna. Ha salutato, quindi, il personale ed è già pronta a mettersi all'opera.

E' stata a Paestum, per la prima volta, nel 2002 per studiare le tante stele dipinte qui custodite, sia quelle esposte che le altre nei depositi.