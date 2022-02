Salerno a CasaSanremo con i Made in Swing Il gruppo salernitano si è esibito con il brano inedito “La gatta nera”

Nel successo della 72esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche un po’ di Salerno. A rappresentare la provincia a CasaSanremo sono stati i “Made in Swing”, gruppo salernitano nato nel febbraio 2015.

Composto da Maria Anna Siani (voce e violino), Alessandro Ferrentino (batteria e percussioni), Rosario Avella (pianoforte),

Nicola Giglio (chitarra) e Giovanni Rago (basso), i musicisti si sono esibiti con “La gatta nera”, primo brano inedito ideato dai Made in Swing. “Abbiamo voluto celebrare la gatta nera: misteriosa, scaltra, affascinante, imprevedibile, suadente, ammaliante”, spiegano i componenti del gruppo. “La gatta, allegoria dell'universo femminile, diventa l'emblema della donna osteggiata, ferita, uccisa da una società di maschi che non sempre sono in grado di riconoscerne la grandezza”.