Castellabate, nuovo progetto discografico firmato acasadiUke E' un ep di cinque brani suonati e prodotti interamente da acasadiUke

Disponibile in streaming dal 4 marzo l’omonimo ep del progetto discografico acasadiUke, distribuito da Apogeo Digital Hall. Un ep di cinque brani suonati e prodotti interamente da acasadiUke e registrati presso il Sanità Music Studio di Napoli tra giugno 2021 e gennaio 2022.L’ep è stato anticipato da tre singoli: “21/6” pubblicato il 21 settembre, 2021 il singolo “Forse” uscito lo scorso 26 novembre 2021, il terzo ed ultimo singolo “Augusto” è stato invece pubblicato il 18 febbraio 2022.

“Questo Ep – racconta acasadiUke - è stato ideato tra gennaio e marzo 2021. Causa pandemia ho trascorso giornate isolate che mi hanno portato a registrare tanto materiale, a tal punto di aver difficoltà nello scegliere i brani da inserire, ovvero quelli che dovevano completare il mio primo lavoro da solista. Accanto alle giornate isolate, ho avuto un altro fondamentale supporto con la partecipazione al corso di songwriting “Canzoni alla mano” curato da Dario Sansone e Francesco Di Bella”.

La carriera artistica di acasadiUke (all’anagrafe Antonio Russo), spazia dal cantautorato pop all'elettronica ma in generale si riflette su tutto ciò che è musica. Ha pubblicato diversi dischi, in gruppo e da solista. Debutta nel 2011 con i Radio in Technicolor – Seliano e nel 2014, con la produzione di Simona Norato (Dimartino, Iosonouncane, Iotatola, Cesare Basile), pubblica l’EP Lucio tutti i successi, aprendo concerti a Battiato, Brunori, Simona Norato,Nicolò Carnesi.

Tra il 2016 e il 2017 cominciano le collaborazioni con artisti del mondo musicale della Polonia, suonando in entrambi i paesi: Bianka Jackowska (figlia di Marek Jackowski, chitarrista e compositore della storica rock band polacca Manaam); Magdalena Tul (rappresentante della Polonia alla 56esima edizione dell’Eurovision Song Contest); Basia Gaseinica Gewont (The Voice Poland), Krzysztof Dziedzic; Daria Barszcyk.

Nel 2017 e 2019 partecipa al Festival Arezzo Wave qualificandosi al secondo posto per la regione Campania. Nel 2017 con il trio Compagni di viaggio accompagna la presentazione del libro "Essere... basso" di Guido Guglielminetti (De Gregori, Battisti) nelle due date campane. Dal 2018 al 2020, produce l’album di esordio dei Present Tense ed i brani “Fino all’urdeme juorno” e “Chella jurnata ‘e sole” dei Vio.la.