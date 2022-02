L'Ucraina sotto le bombe: il tempio di Nettuno si illumina di giallo e blu Il sito archeologico di Paestum e Velia aderisce alla campagna "musei contro la guerra"

Non poteva mancare il Parco archeologico di Paestum e Velia nell'iniziativa nazionale ed internazionale per esprimere il ripudio alla violenza quale strumento per risolvere le controversie tra gli Stati.

A proposito della guerra in Ucraina, il Tempio di Nettuno si è illuminato con i colori nazionali: giallo e blu, per esprimere solidarietà e vicinanza alle popolazioni di Kiev e delle altre città.