Tornano le Giornate Fai di Primavera: ecco cosa visitare a Salerno e provincia Lanciata una raccolta fondi per il recupero di un’opera d’arte del patrimonio culturale ucraino

Tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Sabato 26 e domenica 27 marzo oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in

400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari

di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

Un weekend per riconnetterci alla storia e alla cultura dell’Italia, che permetterà ai visitatori di sentirsi parte dei territori in

cui vivono e di cui spesso non conoscono appieno la bellezza e il valore. Verranno aperti ville e palazzi storici, aree

archeologiche, chiese di grande valore architettonico o storico-artistico, esempi di archeologia industriale, castelli,

biblioteche, collezioni d’arte e musei.

Non mancheranno itinerari nei borghi alla scoperta di angoli meno noti del paesaggio italiano, dove si conservano tesori nascosti e si tramandano antiche tradizioni, e visite didattiche in parchi urbani, orti botanici, giardini storici e cortili, che nascono dall’impegno messo in campo dalla Fondazione per la diffusione di una più ampia “cultura della natura”.

Questo il programma di aperture di Salerno e provincia:

SALERNO

- Teatro Verdi:

Sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00

In occasione di Giornate FAI di Primavera sarà consentito di salire sul palcoscenico per godere di una vista inedita del teatro e per conoscere alcuni aspetti tecnici delle scenografie che consentono di realizzare la magia del teatro.

- Banca d’Italia:

Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 (ultimo ingresso) e dalle 16:00 alle 18:00 (ultimo ingresso)

Visita illustre di Matilde Romito sabato e domenica ore 12:00 e ore 18:00

In occasione di Giornate FAI di Primavera sarà consentito visitare la ricca e sorprendente collezione di quadri dell’Istituto bancario.

- Aula Cultuale di Palazzo Pedace (Sede FAI) mostra “Radici. Incidere con lo sguardo”

Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00

Visita illustre di Teresa D’Alessandro sabato e domenica ore 11:00, 12:15 , 17:00 e 18:15

- Camera di Commercio:

Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 (ultimo ingresso) e dalle 16:00 alle 18:00 (ultimo ingresso)

- Chiesa della SS. Annunziata:

Sabato dalle 9:00 alle 12:00 - Sabato ore 20:00 concerto d’organo di Giuseppe Rigliaco in collaborazione con la

XIII Rassegna Organistica del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento

CAMEROTA

- Palazzo Santa Maria, sede della Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A.:

Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00

- Chiesa di Santa Maria ad Martyres (frazione Lentiscosa):

Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

SAN GIOVANNI A PIRO

- Museo Ortega (frazione Bosco):

Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00

Visita illustre dell’Avv. Franco Maldonato domenica ore 11:00

- Cenobio Basiliano di San Giovanni Battista:

Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00

- Santuario di Maria S.S. di Pietrasanta:

Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00

- Passeggiata dal Cenobio Basiliano al Pianoro di Ciolandrea, terrazza naturale sulla Masseta, Bene Tutelato dal FAI

(passeggiata a cura dell’Associazione “I Sentieri del Cilento”)

Partenza dal Cenobio Basiliano di San Giovanni Battista: Sabato ore 15:30 e Domenica ore 9:30 (percorso semplice della durata di circa 2 ore)



Tra le aperture riservate agli iscritti FAI e a chi si iscriverà – on line o in piazza - in occasione dell’evento:

SAN GIOVANNI A PIRO, fraz. BOSCO

- Casa di Josè Ortega:

Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00

Visite a cura del Dr. Nicola Cobucci, amico e testimone diretto della vicenda umana e artistica di Josè Ortega.

Una festa, ma non solo: l’occasione per rinsaldare i valori del vivere civile testimoniati dal patrimonio culturale. Le Giornate FAI quest’anno compiono “trenta primavere”: dal 1993 a oggi, 14.090 luoghi di storia, arte e natura aperti in

tutta Italia, visitati da oltre 11.600.000 di cittadini, grazie a 145.500 volontari e 330.000 studenti “Apprendisti

Ciceroni”. Un traguardo esaltante.

Mai come quest’anno, allora, le Giornate FAI mostrano il loro più autentico spirito civico ed educativo, che è nella

missione del FAI, manifestando in maniera esplicita la vicinanza e la solidarietà con il popolo ucraino esponendo i colori della sua bandiera in tutta la comunicazione e nei Beni, ma la Fondazione vuole dare un contributo concreto e perciò si impegna oggi formalmente a finanziare il recupero di un’opera d’arte del patrimonio culturale ucraino che sarà individuato non appena cesserà la guerra e sarà avviata la ricostruzione del Paese.

Chi deciderà di prendere parte alle Giornate FAI potrà offrire un contributo per sostenere la Fondazione.