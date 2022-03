Paestum: dal 3 aprile tornano le domeniche gratuite agli scavi e al museo Obbligatorio solo l'uso delle mascherine chirurgiche, non è più richiesto il green pass

Da domenica 3 aprile 2022 tornano le prime domeniche ad ingresso gratuito in tutti i Luoghi della Cultura del Ministero della Cultura.

"Approfittatene per visitare gli scavi di #Velia, il museo e l’area archeologica di Paestum, vi aspettiamo! Per info sugli orari https://www.museopaestum.beniculturali.it/orari-e-biglietti/. Vi ricordiamo inoltre che, dal primo aprile, per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri Luoghi della Cultura non è più richiesto il possesso del Green Pass rafforzato, né di quello base. Resta obbligatorio l’utilizzo di mascherine chirurgiche" a comuncarlo l'ufficio stampa del Parco Archeologico di Paestum.