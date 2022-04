D’Angelo alla guida dell’area archeologica di Paestum, gli auguri del M5S Cammarano ha incontrato la neo direttrice presso l’area archeologica

Tiziana D’Angelo si è ormai insediata alla guida del Parco Archeologico di Paestum e Velia. A darle il benvenuto anche il presidente della 3 Commissione speciale aree interne del Consiglio regionale Michele Cammarano, che si è confrontato su idee e progetti alla luce delle potenzialità turistiche del territorio e delle interconnessioni possibili anche con le aree interne della provincia di Salerno.

«Alla luce della ripresa dei flussi turistici dopo la pandemia e della reputazione internazionale dei siti culturali della Campania, è indispensabile una riflessione sulla necessità di coordinare l'offerta regionale, soprattutto da un punto di vista dei servizi e dei trasporti. Come evidenziato anche dalla neodirettrice, l’area archeologica di Paestum è una delle poche al mondo che può vantare una stazione ferroviaria al suo interno. Questa potenzialità, però, non è ancora pienamente sfruttata dalla pianificazione regionale. Come Commissione Aree Interne, tra gli obiettivi del nostro programma, è incentivare una visione di turismo green. Anzi, rendere la Campania una destinazione sostenibile, incentivando anche trasporto pubblico e mobilità alternativa» commenta Cammarano.