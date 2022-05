Castellabate, incontro con Fiammetta Borsellino L’iniziativa s terrà venerdì 13 maggio alle 18.30 a Villa Matarazzo

Fiammetta Borsellino a Castellabate. La figlia del magistrato ucciso dalla mafia trenta anni fa sarà protagonista di un incontro con la comunità locale che si terrà venerdì 13 maggio alle 18.30 all’interno di Villa Matarazzo.

Parteciperanno il sindaco Marco Rizzo, l’assessore alla Cultura Luigi Maurano, l’assessore alla Pubblica Istruzione Marianna Carbutti, la dirigente scolastica Gina Amoriello, la docente del Liceo scientifico G.B. Piranesi Annamaria Di Bartolomeo ed Enrico Nicoletta, responsabile ufficio promozione turistica come moderatore.

«Trenta anni fa perdeva la vita il magistrato Borsellino per mano della mafia in via D’Amelio. Questo incontro in occasione del trentennale della strage permetterà di ricordare e rendere onore a personaggi importanti come Borsellino che hanno fatto della lotta alla mafia la loro vita» dichiara il sindaco Rizzo.

«Si tratta di un’iniziativa culturale rivolta alla cittadinanza tutta. Testimonianze dirette della lotta alla mafia come quella che darà la figlia del magistrato Borsellino serviranno a mantenere sempre accesa l’attenzione e il ricordo di grandi uomini come Paolo Borsellino che hanno sacrificato la loro vita in nome dei loro ideali, come la libertà e la legalità» conclude l’assessore Maurano.