Paestum: il 3 giugno del 1968 scoperta la Tomba del Tuffatore Si trovava in una piccola necropoli in località Tempa

“Oggi è per noi una ricorrenza davvero speciale: il 3 giugno 1968 fu scoperta la Tomba del Tuffatore, circa 2 chilometri a sud di Paestum, in una piccola necropoli in località Tempa del Prete” è il post apparso sulla pagina social del Parco Archeologico di Velia e Paestum che continua: “

Gli operai che scavavano in quella zona si accorsero fin da subito della singolarità della scoperta tanto da allertare l'allora soprintendente archeologo Mario Napoli. Fino ad allora, a Paestum non era mai stata riportata alla luce una tomba dipinta con scene figurate così complesse di epoca greca e, infatti, la sua fama si estese presto in tutto il mondo. Oggi le 5 lastre sono esposte nel museo di Paestum in una sala interamente dedicata al Tuffatore: qui si possono ammirare da vicino le scene del simposio e del tuffo”. Il messaggio si conclude poi con un invito a visitare i tesori del Parco, aperto tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (ultimo ingresso ore 18:30).