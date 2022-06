Paestum: tornano le domeniche gratuite al Parco Archeologico Tanti contenuti speciali in programma per i visitatori

Come ogni prima domenica del mese tornano gli appuntamenti gratuiti nel parchi e nei musei italiani.

“Ti aspettiamo a Paestum e a Velia domenica 5 giugno 2022, dalle ore 8:30 alle 19:30 (ultimo biglietto ore 18:30). Per l'occasione abbiamo pensato a dei contenuti speciali per voi: conoscete il calendario degli antichi greci e le divinità che venivano venerate a Paestum e a Velia mese dopo mese?. Iniziamo questo nuovo viaggio con Athena a Paestum, non perdetevi il prossimo appuntamento di luglio con Hermes a Velia” il messaggio pubblicato sulla pagina social del parco Archeologico.