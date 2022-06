Catena Fiorello incontra Salerno: domenica appuntamento al museo Diocesano La scrittrice sarà intervista dalla giornalista Erminia Pellecchia

Domenica 12 giugno alle 20 presso il museo Diocesano di Salerno si svolgerà l'evento "Catena Fiorello Galeano incontra Salerno". La scrittrice siciliana nella città capoluogo presenterà il suo ultimo capolavoro letterario “I cannoli di Marites-Le signore di Monte Pepe” (Ed. Giunti). Tra amori inattesi, misteriose lettere minatorie e spiazzanti colpi di scena, le indimenticabili protagoniste dei romanzi di Catena Galeano Fiorello “Cinque donne e un arancino” torneranno a regalare le emozioni ordinarie ed eccezionali delle loro vite, esistenze che rispecchiano quelle di qualsiasi donna. Anche se nelle pagine di Catena Fiorello c’è sempre qualcosa di più. Nelle sue protagoniste vibra la volontà di non nascondersi, di affrontare, prima o poi, le sfide della vita. Con una passione generosa, con un istinto solidale, inclusivo, tanto più necessario quanto più si avvicina la minaccia di tempi ostili. Catena Fiorella nasce a Catania nel 1966 in una famiglia di artisti. Autrice di programmi celebri come le edizioni 1997-’98 del Festivalbar, Buona Domenica e Nati senza camicia. La scrittrice sarà intervista dalla giornalista Erminia Pellecchia.