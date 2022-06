Roberto Saviano sbarca nel Cilento: presenta il suo ultimo libro a Pollica L'iniziativa si terrà venerdì 24 giugno alle 19.30 nel porto di Acciaroli

Lo scrittore napoletano, Roberto Saviano, arriva ad Acciaroli, nel comune di Pollica. L’autore anti-camorra sarà, infatti, domani sera (24 giugno) alle 19.30, sulla passeggiata superiore del molo sopraflutto del porto di Acciaroli, dedicato ad Angelo Vassallo, il sindaco ucciso il 5 settembre 2010.

La sua presenza nel Cilento rientra nell’ambito della della rassegna nazionale (R)Estate con laFeltrinelli, frutto della collaborazione con il Comune di Pollica. Presenterà, infatti, il suo ultimo libro, “Solo è il coraggio - Giovanni Falcone il romano”.

«Avete mai visto i libri sorridere alla bellezza? No? Allora provate a mettere insieme le gioie, le ansie, i sorrisi dei ragazzi delle scuole del Cilento che intervistano autori importanti, una libreria come la Feltrinelli del Mediterraneo e il tramonto di Acciaroli» il commento sui social del sindaco, Stefano Pisani, per annunciare l'arrivo di Saviano.