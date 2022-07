Riccardo Muti nel Cilento: a Valle ha ricevuto il premio "Segreti d'Autore" Il maestro: «Cilento territorio straordinario, peccato averlo scoperto un po' tardi»

Il maestro Riccardo Muti ha incantato il Cilento. Sul filo dei ricordi e delle emozioni, ribadendo il suo impegno a favore delle giovani generazioni di musicisti, il più famoso direttore d’orchestra ha ricevuto, lunedì sera, a palazzo Coppola di Valle Cilento, nel comune di Sessa, il premio “Segreti d’Autore 2022”, nell’ambito della 12esima edizione del festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.

«I giovani devono andare via se vogliono, non essere costretti - ha detto Muti - Io lavoro a Chicago da diversi anni e vedo tantissimi ricercatori e medici italiani straordinari con posizioni fantastiche. Se fosse una loro scelta andrebbe bene, però sono tutte forze che il nostro Paese avrebbe il dovere di tenere dentro i confini nazionali per il nostro popolo e anche per loro, per il conforto, il piacere di dare un contributo scientifico al Paese in cui sono nati».

A premiare il maestro Muti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. A fare gli onori di casa il sindaco di Sessa Cilento, Gerardo Botti: «Attraverso la cultura cerchiamo di rivitalizzare un piccolo borgo come il nostro aumentandone di fatto l'attrattività».

Prima di andare via, il maestroha sottolineato anche la bellezza del Cilento: «E' un territorio meraviglioso, davvero unico. L'unico errore è stato quello, probabilmente, di averlo scoperto troppo tardi».