Nelle grotte di Pertosa-Auletta il concerto di musica classica della Falaut Nella profondità del sottosuolo brani classici ma anche la colonna sonora dei Pirati dei Caraibi

I 250 giovani musicisti del Falaut Campus (ospitati a Polla) si sposteranno per una giornata alle Grotte di Pertosa-Auletta, nei cui spazi la Flute Falaut Orchestra terrà un concerto venerdì 29 luglio alle ore 18. L’evento vede la collaborazione organizzativa della Fondazione MIDA-Musei Integrati dell’Ambiente. Ci sarà la messa a disposizione di una delle location della grotta, il Belvedere.

Partita lunedì scorso, l’undicesima edizione del Falaut Campus promette momenti di intensa suggestione negli spazi dei geositi focali del Geoparco Cilento. Le profondità delle grotte faranno da scenario all’orchestra che suonerà brani classici e pop: “La samba alla turca” (divertimento su Mozart); “Malambo” di Alberto Ginastera; infine la colonna sonora del film “Pirati dei Caraibi” composta da Hans Zimmer, la pellicola campione di incassi in tutto il mondo e che vede protagonista l’attore Johnny Deep. Il progetto della Falaut Orchestra, come il Falaut Campus, vede l’organizzazione del M° Salvatore Lombardi, mentre la direzione dell’orchestra è affidata al M° Paolo Totti.

«Un onore poter suonare nella bellezza assoluta delle Grotte di Pertosa - commenta il direttore artistico del Falaut Campus Salvatore Lombardi -. L’occasione per i nostri giovani musicisti di fare un’esperienza unica e, allo stesso tempo, un modo per regalare al nostro territorio l’estasi della grande musica internazionale. Il progetto Falaut costruisce ormai un percorso di valorizzazione dei territori in Campania. La sinergia che si è venuta a tessere in questo frangente tra noi del Falaut, il Comune di Polla e la Fondazione Mida è la prova che fare rete è necessario per la crescita culturale delle nostre comunità».