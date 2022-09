Passeggiate fotografiche nei borghi del Cilento: tappa a Felitto e Ottati Un progetto a carattere turistico-culturale che ha coinvolto 12 comuni

Appuntamento nel weekend nei borghi di Felitto e Ottati (11 e 12 settembre) per poi chiudere a Gioi (1 e 2 ottobre) con le “Passeggiate Fotografiche nei Borghi”, iniziativa a carattere turistico-culturale dedicata ai piccoli Comuni italiani che aprono le porte ai visitatori appassionati di Borghi e di Fotografia amatoriale, interpreti del territorio attraverso la loro arte e sensibilità. Il tour 2021/2022 comprende 12 Comuni, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni alla Valle Caudina Beneventana.

“Passeggiate Fotografiche nei Borghi”, progetto del brand per lo sviluppo dei piccoli Comuni ITALIA EMOTIONAL WAY, ideato da My Fair srl con la direzione di Mafalda Inglese, nasce dalla profonda conoscenza dei territori soprattutto delle aree interne ed ha lo scopo di promuovere il loro straordinario patrimonio culturale, paesaggistico, folkloristico ed eno-gastronomico mediante l’organizzazione di visite, esperienze ed eventi immersivi ed emozionali.

Le esperienze delle Passeggiate vissute nei Borghi saranno raccontate per immagini e messe a disposizione del pubblico attraverso il web, mostre, calendari e cataloghi. Il collegato Concorso fotografico di Dicembre 2022 vedrà riconoscimenti e premiazioni delle fotografie selezionate con una giuria d’eccezione che valuterà aspetti tecnici, emozionali, estetici e culturali.

Partner dell’iniziativa sono i 12 Comuni aderenti, l’Università di Salerno, ACI Salerno, FIAF, la Scuola Iophotografo e la Confederazione Italiani nel Mondo (CIM).

«Siamo partiti dalle Emozioni che questi piccoli paesi del Sud riescono a suscitare. Per vivere un borgo, anche solo per un fine settimana, è necessario farlo insieme alla sua comunità e le nostre iniziative contemplano la comunità, partendo dagli stessi sindaci che con grande senso di appartenenza, ci tengono a partecipare alla Passeggiata e offrire il loro supporto e il saluto iniziale, ormai un portafortuna per le Passeggiate! Vi aspettiamo in queste ultime tappe: 10/11 settembre nei borghi di Felitto con il sindaco Carmine Casella e Ottati con il sindaco Elio Guadagno per chiudere con Gioi 1 e 2 Ottobre con la sindaca Maria Teresa Scarpa!» il commento dell’ideatrice Mafalda Inglese.