La Biennale d'Arte Contemporanea di Salerno arriva in Colombia Giuseppe Gorga accolto a Calì, tra gli applausi del teatro "Buenaventura"

Dopo la prima tappa di avvicinamento alla quinta edizione della Biennale d'Arte Contemporanea di Salerno, tenutasi al Museo di Merì (Messina), l'organizzazione della BACS arriva in America Latina. Giuseppe Gorga è stato accolto a Cali (Colombia) tra gli applausi del pubblico del Teatro Municipal Enrique Buenaventura, in cui è stata presentata la Biennale di Cali e che vede, in Giuseppe Gorga, il principale patrocinatore e curatore.

Tantissimi artisti sudamericani che esporranno alla Biennale di Cali hanno già manifestato il desiderio di partecipare alla quinta edizione della Biennale di Salerno che si terrà nel 2023. La collaborazione è stata resa possibile dal protocollo sottoscritto con Expolatina del gestore culturale Jorge Londoño. La BACS sembra puntare fortemente sulla sinergia con l'America Latina e e l'America Centrale, dando un respiro internazionale alla manifestazione che si svolge a Palazzo Fruscione.

Giuseppe Gorga sarà intervistato anche da alcune emittenti locali (Cali) e nazionali (Colombia) per parlare dell'affiatamento tra BACS ed Expolatina e, al contempo, promuovere la prossima edizione della Biennale, invitando artisti, turisti e operatori del mondo artistico nella città di Salerno.