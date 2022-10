Domenica al museo: quasi 10mila visitatori al Parco di Paestum e Velia Ingresso gratis e boom di turisti: successo per l'iniziativa promossa dal ministero della cultura

Ancora grandi numeri per il parco archeologico di Paestum e Velia. Ieri, domenica 2 ottobre, sono stati quasi 10mila i visitatori che hanno scelto il sito. In particolare, sono state ben 9.173 le persone registrate.

Il parco, per la prima domenica del mese, prevede l'appuntamento con #domenicalmuseo. Un’iniziativa ideata e promossa dal Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo che prevede l’ingresso gratuito in tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato, ogni prima domenica del mese.

Tantissime le coppie, famiglie ed amici che hanno scelto di trascorrere la domenica circondandati dalla bellezza dei templi.