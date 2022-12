Salerno Musei in rete: anche la Provincia partecipa con i propri beni culturali Più di venti le iniziative previste in 12 spazi museali

"Salerno Musei in rete” è il programma di eventi speciali, aperture straordinarie e ingressi gratuiti che domani Sabato 17 dicembre 2022 interesserà i musei del territorio, per presentare e promuovere la nuova rete museale appena costituita “Salerno Musei”.

Le dichiarazioni del presidente Alfieri

“Sono più di venti le iniziative previste in dodici spazi museali – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri – che naturalmente includono anche i nostri Musei provinciali. Sono coinvolti infatti l’Area Archeologica di Fratte, il Castello di Arechi, la Pinacoteca Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico Provinciale di Salerno con attività didattiche, visite guidate, spettacoli e performance creative.

Sono sempre profondamente convinto dell’importanza di muoversi in sinergia fra Enti, come in questo caso che vede uno sforzo organizzativo congiunto, fra Direzione regionale Musei Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Arcidiocesi di Salerno, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, oltre a numerose altre istituzioni, scuole, associazioni e soggetti pubblici e privati. È questa la direzione da percorrere per ottenere risultati concreti nella valorizzazione del nostro territorio.”

Gli appuntamenti

Di seguito gli appuntamenti previsti negli spazi della Provincia di Salerno:

Area Archeologica di Fratte, visite guidate dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Castello di Arechi, visite guidate alle ore 11.00. Apertura museo ore 9:00-17:00

Pinacoteca Provinciale di Salerno, dalle ore 11.00 alle ore 13.30, attività didattiche e di laboratorio per la scuola primaria, nell'ambito della Mostra "La regola e il caso"; dalle ore 11.00 alle ore 13.00 gli allievi del Liceo Sabatini- Menna realizzeranno riproduzioni di opere pittoriche; dalle ore 17.30 alle ore 20.30, visite guidate, al termine della visita una performance del soprano Annalisa D’Agosto.

Museo Archeologico Provinciale di Salerno , dalle ore 11.00 alle ore 12.00 laboratorio di Simona Totaro “Danzare l’incontro”, in collaborazione con l'Associazione Viridis; dalle ore 11.00 alle ore 13.00 gli allievi del Liceo Sabatini-Menna esporranno dipinti e manufatti sul tema del Medioevo e realizzeranno rilievi dal vero; dalle ore 19.00 alle ore 21.00 visite guidate, al termine della visita performance a cura di Campania danza.