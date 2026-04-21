Salernitana, Achik si prende la scena: e la serie C lo premia Il marocchino entra nella top-11 di Sky

La furbizia nel fiondarsi sul retropassaggio errato. La forza nell'attaccare la profondità e trovare il diagonale vincente. Il boato della Curva Sud Siberiano e l'abbraccio della squadra con i tifosi tra le istantanee più bella della stagione. Ismail Achik torna e lo fa da protagonista. Dopo lo stop con il Trapani per squalifica, il gol con l'Az Picerno ha permesso alla Salernitana di tornare al terzo posto. Una rete pesantissima che la serie C ha voluto premiare: il numero sette è stato inserito nella Top-11 della 37esima giornata. Con il marocchino, nella formazione è presente il portiere Dini (Catania), i difensori Amey (Pianese), Pavan (Cittadella), Milesi (Pergolettese) e Russo (Audace Cerignola). A centrocampo sono stati inseriti i mediani Candellori (Sanbenedettese) e Ionita (Arezzo). Davanti al centravanti De Paoli (Albinoleffe), oltre ad Achik compaiono Marras (Union Brescia) e Nanni (Arzignano).